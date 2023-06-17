Гави — о переходе Беллингема в «Реал»: «Пусть подписывают кого угодно, мне все равно»

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о переходе хавбека Джуда Беллингема в «Реал».

«Реал» может подписывать кого угодно — меня это не слишком волнует. Мы полностью сфокусированы на себе, у нас хорошая команда. «Барселона» переживает не лучшие времена в экономическом плане, но игроки академии вовремя вышли на высокий уровень", — приводит слова Гави Sport.

Гави — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2022/23 футболист провел 49 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист был представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.