Гави занял первое место в рейтинге самых ярких молодых игроков от FourFourTwo

FourFourTwo опубликовал рейтинг самых ярких молодых игроков.

Первое место в рейтинге занял 19-летний полузащитник «Барселоны» Гави. Вторым стал 17-летний хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери. Третьим — 16-летний одноклубник Гави Ламин Ямаль.

10. Антониу Силва («Бенфика»), 19 лет

9. Алехандро Бальде («Барселона»), 19

8. Усман Диоманде («Спортинг»), 19

7. Габриэль Москардо («Коринтианс»), 17

6. Эндрик («Палмейрас» (перейдет в «Реал» в 2024 году)), 16

5. Эван Фергюсон («Брайтон»), 18

4. Арда Гюлер («Реал»), 18

3. Ламин Ямаль («Барселона»), 16

2. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), 17

1. Гави («Барселона»), 19