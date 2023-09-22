Гави занял первое место в рейтинге самых ярких молодых игроков от FourFourTwo

22 сентября, 23:32
FourFourTwo опубликовал рейтинг самых ярких молодых игроков.
Первое место в рейтинге занял 19-летний полузащитник «Барселоны» Гави. Вторым стал 17-летний хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери. Третьим — 16-летний одноклубник Гави Ламин Ямаль.
10. Антониу Силва («Бенфика»), 19 лет
9. Алехандро Бальде («Барселона»), 19
8. Усман Диоманде («Спортинг»), 19
7. Габриэль Москардо («Коринтианс»), 17
6. Эндрик («Палмейрас» (перейдет в «Реал» в 2024 году)), 16
5. Эван Фергюсон («Брайтон»), 18
4. Арда Гюлер («Реал»), 18
3. Ламин Ямаль («Барселона»), 16
2. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), 17
1. Гави («Барселона»), 19