Гави зарегистрирован ла лигой как игрок основной команды «Барселоны»

Сегодня, 17:42
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави зарегистрирован ла лигой в качестве игрока основной команды каталонцев, сообщает Фабрицио Романо.
Футболист будет выступать пол шестым номером. Его новый контракт рассчитан до июня 2026 года, сумма выкупа составляет 1 миллиард евро.
В начале 2023 года «Барселона» получила разрешение на регистрацию нового контракта полузащитника, однако ла лига подала апелляцию, после чего суд отменил решение, отклонив ответную апелляцию сине-гранатовых. В начале этого месяца стало известно, что «Барселона» уложилась во все необходимые для регистрации сроки, обращение было удовлетварено.
18-летний хавбек вместе с «Барселоной» стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны в сезоне-2022/23.