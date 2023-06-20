Гави зарегистрирован ла лигой как игрок основной команды «Барселоны»

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави зарегистрирован ла лигой в качестве игрока основной команды каталонцев, сообщает Фабрицио Романо.

Футболист будет выступать пол шестым номером. Его новый контракт рассчитан до июня 2026 года, сумма выкупа составляет 1 миллиард евро.

В начале 2023 года «Барселона» получила разрешение на регистрацию нового контракта полузащитника, однако ла лига подала апелляцию, после чего суд отменил решение, отклонив ответную апелляцию сине-гранатовых. В начале этого месяца стало известно, что «Барселона» уложилась во все необходимые для регистрации сроки, обращение было удовлетварено.

18-летний хавбек вместе с «Барселоной» стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны в сезоне-2022/23.