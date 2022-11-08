Гави заявил, что для него большая честь получить приз Golden Boy

Сегодня, 10:14
Полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от получения награды лучшему молодому футболисту года Golden Boy.
«Для меня большая честь получить Golden Boy. Это награда, о которой мечтает каждый молодой игрок. Большая радость и честь получить награду, которую выигрывали мой одноклубник Педри, а также лучший футболист в мире Лионель Месси. Каждому игроку всегда нужно совершенствоваться. Особенно 18-летнему мне, которому еще многое предстоит улучшить в себе», — приводит слова Гави Marca.
Награда Golden Boy вручается с 2003 года лучшему футболисту Европы до 21 года.
В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за «Барселону» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.