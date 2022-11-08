Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:14

Гави заявил, что для него большая честь получить приз Golden Boy

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от получения награды лучшему молодому футболисту года Golden Boy.

«Для меня большая честь получить Golden Boy. Это награда, о которой мечтает каждый молодой игрок. Большая радость и честь получить награду, которую выигрывали мой одноклубник Педри, а также лучший футболист в мире Лионель Месси. Каждому игроку всегда нужно совершенствоваться. Особенно 18-летнему мне, которому еще многое предстоит улучшить в себе», — приводит слова Гави Marca.

Награда Golden Boy вручается с 2003 года лучшему футболисту Европы до 21 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за «Барселону» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2022/11/07/63694734e2704e721e8b4581.html
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
Макрон указал на необходимость возобновить переговоры РФ и Украины
В США заявили о контактах с РФ для снижения риска ядерной эскалации
В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Завершивший карьеру Пике включен в заявку «Барселоны» на следующий матч