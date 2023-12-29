Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:55

Газзаев о Захаряне: «У Арсена есть задатки, чтобы закрепиться в «Реал Сосьедад»

Константин Белов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Валерий Газаев в комментарии для «СЭ» оценил игру 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Захарян уехал и сейчас старается закрепиться в Испании. Пока он не стал твердым игроком основы «Реал Сосьедад», но это одна из лучших команд европейского футбола. Очень хочется, чтобы он там закрепился, адаптация до сих пор продолжается. Задатки у Арсена есть. И главное — это возраст полузащитника, двадцать лет. Он может достичь высоких результатов. У него хорошее футбольное образование, хорошая физическая подготовка, техника, но надо много работать», — сказал Газзаев «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 россиянин провел за испанскую команду 17 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

«Реал Сосьедад» после 18-го тура занимает шестое место в чемпионате Испании, команда набрала 31 очко.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Валерий Газзаев
0
Читайте также
«Барселону» могут отстранить от еврокубков из-за участия в Суперлиге
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов за 2023 год