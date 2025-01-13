Газзаев заявил, что разгромная победа «Барселоны» над «Реалом» не стала для него неожиданностью

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Барселоны» над «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании.

«Разгром не стал для меня неожиданностью. Мы в этом сезоне уже видели их матч в чемпионате, который окончился крупной победой каталонцев. Тренер смог выстроить правильную тактику, и поэтому очень уверенно сыграли и совершенно заслуженно взяли верх. Честно, я больше симпатизировал «Барселоне», ведь у них виден свой стиль игры, а «Реал» всегда играл больше за счет сильных индивидуальных качеств игроков. Конечно, оба клуба входят в элиту мирового футбола, матчи между ними привлекают внимание миллионов болельщиков, но на сегодняшний день развитие и качество игры лучше у «Барселоны», — сказал Газзаев «СЭ».

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

Денис Сафронов