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Сегодня, 15:06

Представитель Захаряна: «Арсен психологически устойчив. Справляется, желает вернуться на поле поскорее»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о психологическом состоянии игрока.

«Все нормально, все хорошо с психологической точки зрения. Он устойчив, желает поскорее вернуться на поле. Хочет окунуться и в премьер-лигу, и в еврокубки. Справляется», — сказал Голубин «СЭ».

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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