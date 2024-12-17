Представитель Захаряна: «Арсен психологически устойчив. Справляется, желает вернуться на поле поскорее»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о психологическом состоянии игрока.

«Все нормально, все хорошо с психологической точки зрения. Он устойчив, желает поскорее вернуться на поле. Хочет окунуться и в премьер-лигу, и в еврокубки. Справляется», — сказал Голубин «СЭ».

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.