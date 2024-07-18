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Сегодня, 19:04

Мамардашвили и Кошта стали самыми дорогими вратарями мира по версии Transfermarkt

Руслан Минаев
Георгий Мамардашвили.
Фото AFP
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Портал Transfermarkt обновил список самых дорогих вратарей мира. Рейтинг возглавили грузин Георгий Мамардашвили («Валенсия) и португалец Диогу Кошта («Порту»). Transfermarkt оценил стоимость футболистов в 45 миллионов евро.

Стоимость 23-летнего грузина выросла на 10 миллионов, а 24-летнего португальца — на 5 миллионов.

В первой десятке списка расположились Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 40 миллионов евро), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 40 миллионов евро), Майк Меньян («Милан», 38 миллионов), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм», 35 миллионов), Давид Райа («Арсенал», 35 миллионов), Эдерсон («Ман Сити», 35 миллионов), Андре Онана («МЮ», 35 миллионов) и Унаи Симон («Атлетик», 30 миллионов).

Георгий Мамардашвили
Футбол
Диогу Кошта
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