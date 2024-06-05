Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Гранады»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду».

Официальное объявление о назначении 35-летнего специалиста пройдет после собрания акционеров клуба, которое состоится 10 июня. Сообщается, что перед Абаскалем поставлена задача вернуть команду в ла лигу по итогам сезона-2024/25.

В минувшем сезоне «Гранада» заняла последнее место в турнирной таблице ла лиги и вылетела из высшего испанского дивизиона.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством завоевала бронзовые медали РПЛ.