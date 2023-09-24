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Испания

Сегодня, 19:34

Гладилин считает, что Захарян еще не до конца адаптировался в Испании

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян еще покажет себя в новой команде.

«Переживать не стоит. Арсен в команде, попадает в основную обойму, выходит на замену. Там большая конкуренция, она намного выше, чем в «Динамо», где он всегда был в стартовом составе. Ему сейчас надо проявить характер, волю. Многие наши футболисты через это проходили, когда в Испании играли — там большая конкуренция и надо проявлять себя, чтобы заработать место в стартовом составе. Сейчас ему надо проявить характер и мобилизовать все свои ресурсы, чтобы заиграть», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Он провел 3 матча в ла лиге. Домашнюю игру с «Хетафе» в 6-м туре чемпионата Испании россиянин пропустил из-за болезни.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/24/21354361.shtml
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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