Гладилин заявил, что удача повернулась к «Барселоне» в матче с «Реалом»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об итогах первого матча полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (0:1).

«Результат не удивил. Играли две равные команды, хотя и не было у них нескольких ведущих футболистов. Но это не сказалось, потому что в обойме таких команд, как «Реал» и «Барселона», всегда есть 25 хороших игроков. Была возможность проявить себя молодым ребятам — но они уже все опытные. «Барселона» удачнее сыграла, расклад получился хороший. Равная игра, еще ничего не решено, но удача повернулась к «Барселоне». Матч был с равными моментами и с равными возможностями», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 мск.