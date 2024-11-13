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Сегодня, 23:03

Тебас: «Все говорили, что с приходом Мбаппе «Реал» будет непобедимым, но так это не работает»

Руслан Минаев
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Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне чемпионата Испании.

«С приходом Мбаппе [в «Реал"] все говорили, что теперь [мадридцы] будут непобедимы, но, к счастью, футбол так не работает. Игрокам нужна адаптация.

«Барселона» переживает тяжелые времена, и тем ценнее [ее успех], потому что этого никто не ждал», — цитирует руководителя Marca.

После 13 туров «Барселона» набрала 33 очка и лидирует в таблице ла лиги, у «Реала» — 27 очков и один матч в запасе. Мадридцы занимают вторую строчку.

ФК Барселона
ФК Реал
Хавьер Тебас

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