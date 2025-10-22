Глава Ла лиги Тебас — об отмене матча «Барселоны» в США: «Испанский футбол упустил возможность сделать шаг вперед»

Президент Ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение отменить матч 17-го тура между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США.

Игра должна была состояться 20 декабря в Майами.

«Сегодня испанский футбол упустил возможность сделать шаг вперед, заявить о себе на мировом уровне и укрепить свое будущее. К «честности соревнований» апеллируют те, кто годами подвергал сомнению эту честность, оказывая давление на судей, руководителей, создавая искаженные истории или используя политическое и медийное давление в качестве спортивного инструмента. Я хочу поблагодарить «Вильярреал» и «Барселону» за то, что они стали частью проекта, целью которого было только развитие нашего турнира. Они не думали о себе, они думали обо всех», — написал Тебас в соцсети.

21 октября Ла лига разослала официальное письмо с объяснениями. Отмечается, что игра была отменена по просьбе промоутеров на американской стороне.