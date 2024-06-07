Глава ла лиги Тебас заявил, что Мбаппе не гарантирует «Реалу» успех

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал переход французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Он не считает, что футболист гарантирует трофеи команде в одиночку.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого провел 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач.

«Ни один футболист, каким бы хорошим он ни был, не гарантирует вам успеха. Нужно играть в футбол. Даже если взять «ПСЖ»: у них одновременно были Неймар, Месси и Мбаппе, и они не взяли ни одного еврокубка», — цитирует Тебаса Marca.

Мбаппе заключил контракт со «сливочными» на 5 лет. 25-летний француз будет играть в мадридской команде под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.