Глава ла лиги Тебас заявил, что тюремный срок для фаната «Мальорки» поможет искоренить расизм

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Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение суда об уголовном тюремном заключении сроком на один год для болельщика «Мальорки», оскорблявшего на почве расизма нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 20-го тура чемпионата Испании сезона-2022/23.
«Это результат работы, которую мы проводим последние несколько лет, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. И мы продолжим [делать эту работу]. На стадионе не будет расистских скандирований или выкриков, оставленных без уголовной ответственности», — написал Тебас в соцсетях.
Винисиус регулярно сталкивается с оскорблениями со стороны фанатов других клубов. В сентябре футболист заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира-2030.