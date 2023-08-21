Глава RFEF сделал непристойный жест рядом с королевой и ее юной дочерью

Президент Испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес изобразил непристойный жест рядом рядом с королевой Испании Летисией и ее 16-летней дочерью Софией. Функционер направил руки в область паха.

Ранее Испанские футболистки обыграли национальную команду Англии в финале чемпионата мира по футболу среди женщин (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.