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Испания

Сегодня, 15:25

Глава RFEF сделал непристойный жест рядом с королевой и ее юной дочерью

Виктория Кравченко
Президент Испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес.
Луис Рубиалес обнимает футболистку сборной Испании.
Фото Reuters
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Президент Испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес изобразил непристойный жест рядом рядом с королевой Испании Летисией и ее 16-летней дочерью Софией. Функционер направил руки в область паха.

Ранее Испанские футболистки обыграли национальную команду Англии в финале чемпионата мира по футболу среди женщин (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

45-летний Рубиалес возглавляет Королевскую испанскую футбольную федерацию с мая 2018 года.

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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 0 : 2
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 3 : 0
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 0 : 0
21.08 20:00
Алавес – Севилья
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21.08 22:30
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