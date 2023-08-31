Глава УЕФА отреагировал на скандал с поцелуем футболистки

Президент Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на поцелуй президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

«Любой мой комментарий был бы равносилен давлению. Я просто должен сказать, что мне грустно, что такое событие омрачает победу сборной Испании. Нам нужно что-то менять. Конечно, то, что он сделал, было неуместно. Мы все это знаем. Я надеюсь, что он и сам понимает, что это было неуместно. Пока этого достаточно, потому что решение будет принимать дисциплинарный комитет», — цитирует Чеферина L'Equipe.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.