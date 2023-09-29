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Испания

Сегодня, 16:51

Де ла Фуэнте вызвали в суд в качестве свидетеля по делу Рубиалеса

Руслан Минаев
Луис Рубиалес.
Фото Reuters
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Главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте вызвали в суд по делу бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, сообщает пресс-служба Национальной судебной коллегии.

Отмечается, что в рамках расследования де ла Фуэнте приглашен в качестве свидетеля 20 октября.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

10 сентября Рубиалес объявил, что покидает свой пост главы RFEF. Сообщалось, что Чеферин убедил его подать в отставку в связи с тем, что эта ситуация может повлиять на шансы Испании на проведение чемпионата Европы в 2030 году.

Луис Рубиалес
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