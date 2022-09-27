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Испания

27 сентября, 15:55

Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге

Карен Саркисян
Корреспондент

Тренерский штаб «Барселоны» считает, что в этом сезоне команда не может рассчитывать на победу во всех турнирах, сообщает Diario Sport.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави и спортивный директор сине-гранатовых Йорди Кройфф поставили перед командой цель выиграть в ла лиге.

Отмечается, что если «блаугране» также удастся выиграть Кубок Испании, то сезон будет считаться идеальным.

При этом «Барселоне» важно не вылететь из Лиги чемпионов на групповом этапе, как в прошлом сезоне.

После 6 туров ла лиги каталонский клуб набрал 16 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 2 балла. В Лиге чемпионов сине-гранатовые с 3 очками располагаются на 2-й позиции в таблице группы C.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/planificacion-xavi-prioridad-laliga-75928569
Хави Эрнандес (Хави)
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