Главный тренер «Атлетик» Вальверде подтвердил, что Иньиго Мартинес покинет клуб

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Главный тренер «Атлетик» Эрнесто Вальверде подтвердил, что защитник Иньиго Мартинес покинет клуб этим летом.
«До сих пор только Микель Баленсиага объявил о своем уходе из клуба, и есть предположение, что могут быть еще потери, как в случае с Мартинесом», — приводит слова Вальверде Goal.
Летом защитник станет свободным агентом, и он намерен присоединиться к «Барселоне».
32-летний Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.