Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

20 октября, 23:54

Симеоне — о 3:1 с «Леганесом»: «Я ухожу с удовлетворением от того, что «Атлетико» выбрался из сложного положения»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что удовлетворен результатом матча 10-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:1).

«Я ухожу с удовлетворением от того, что команда выбралась из сложного положения, пропустив первой, и отлично провела второй тайм. Нам нужно продолжать в том же духе и скорректировать план, добавив в игру то, чего нам не хватало в первом тайме», — приводит As слова Симеоне.

Также он ответил на вопрос о том, что сказал игрокам своей команды в перерыве встречи.

«Что они хорошо подготовлены, что мы 15 дней работали, что гол не должен вывести нас из игры, что темп и интенсивность игры нужно повысить», — добавил тренер.

«Атлетико» набрал 20 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Испании. В следующем матче турнира команда Симеоне сыграет против «Реал Бетиса». Встреча пройдет 27 октября и начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: As
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Леганес

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Балицкий указал на устранение Западом всех способных на бунт украинцев
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
Сегодня
Вчера
Неделя