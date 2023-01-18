Симеоне: «Родриго де Пауль будет играть против «Леванте», он готов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о составе команды.

«Никто не просил меня уходить. У нас много ценных игроков, поэтому на рынке мы готовы ко всему, что может произойти. Я могу сказать, что Родриго де Пауль будет играть сегодня, он будет готов», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо.

18 января «Атлетико» сыграет с «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании. Начало — в 23.00 мск.

В текущем сезоне де Пауль сыграл за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.