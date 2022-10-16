Симеоне после победы над «Атлетиком»: «Я в команде уже 11 лет и меня продолжает вдохновлять работа здесь»

Сегодня, 06:25
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании.
«Вы видели, что мы приехали сюда, чтобы попытаться победить. Мы, несомненно, встречались с одной из лучших команд лиги прямо сейчас. [Они являются таковыми] из-за динамики, интенсивности, скорости и голевым ситуациям.
Самое сложное было контролировать игру, не только мяч, но и позиционные перемещения. В матче мы показали силу и это порождает оптимизм. Работа в команде продолжает меня вдохновлять. Я здесь уже 11 лет и меня по-прежнему вдохновляет футбол, который показала команда [в матче с «Атлетиком»], — сказал Симеоне на пресс-конференции.
После девяти туров «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 19 очков.
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Основные источники исследования