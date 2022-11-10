10 ноября, 06:33
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Мальорки» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.
«Нам не хватило сил, и мы допускали ошибки в обороне, которые очень усложняют нам игру. Тот факт, что приходится отыгрываться, создает для нас сложности. В первом тайме мы не знали, как действовать против соперника, который очень усердно играл и хорошо работал в обороне», — цитирует TyC Sports Симеоне.
«Атлетико» не может выиграть уже три встречи подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Мальорка» поднялась на 10-ю строчку.
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Основные источники исследования