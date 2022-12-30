Симеоне о Феликсе: «Пока он с нами, буду стараться, чтобы он давал лучшее клубу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем нападающего Жоау Феликса.

«Пока он с нами, я буду стараться, чтобы он давал лучшее клубу. Потом мы посмотрим, что произойдет», — сказал Симеоне после матча против «Эльче» (2:0).

Ранее сообщалось, что Феликс хотел бы покинуть «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах и забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.