Симеоне: «Мой контракт с «Атлетико» во многом зависит от того, как мы закончим сезон»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, от чего зависит его будущее в мадридском клубе.
«Мой контракт во многом зависит от того, как мы закончим сезон. После окончания каждого сезона мы собираемся, чтобы решить, что будет дальше. Этот год не станет исключением», — приводит слова Симеоне Marca.
52-летний специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Столько же раз команда выходила в финал Лиги чемпионов.
На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в чемпионате Испании, набрав в 18 матчах 31 очко. Также команды уже завершила выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования