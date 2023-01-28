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Сегодня, 18:22

Симеоне: «Мой контракт с «Атлетико» во многом зависит от того, как мы закончим сезон»

Симеоне рассказал, от чего зависит его будущее в «Атлетико»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, от чего зависит его будущее в мадридском клубе.

«Мой контракт во многом зависит от того, как мы закончим сезон. После окончания каждого сезона мы собираемся, чтобы решить, что будет дальше. Этот год не станет исключением», — приводит слова Симеоне Marca.

52-летний специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Столько же раз команда выходила в финал Лиги чемпионов.

На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в чемпионате Испании, набрав в 18 матчах 31 очко. Также команды уже завершила выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

Источник: Marca

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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