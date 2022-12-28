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Симеоне — о результатах «Атлетико»: «Это я виноват и должен прибавлять»

Симеоне считает, что в плохих результатах «Атлетико» виноват именно он
Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне раскритиковал свою работу в первой части сезона.

«У нас отличный состав, четыре наших футболиста дошли до финала ЧМ-2022. Возможно, недостаточно усилий прикладывает именно тренер. Это я должен прибавлять, чтобы команда стала выступать в ла лиге лучше. Если не считать Триппьера и Суареса, у нас плюс-минус такой же состав, как в год победы в чемпионате. Основа та же, добавился Гризманн. Тренер виноват больше, чем кто-либо еще», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 14 матчах. Мадридский клуб также не смог пройти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне, заняв 4-е место по итогам групповой стадии.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
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