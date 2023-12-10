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Испания

Сегодня, 12:43

Главный тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал безголевую серию Мораты

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о безголевой серии нападающего Альваро Мораты.

31-летний футболист не забивает уже в трех турах чемпионата Испании подряд.

«Важно работать на благо команды, это именно то, что делает Альваро. В последнем матче у него был только один голевой момент. Морате нужна команда, а команде нужен сильный Мората», — цитирует Симеоне Marca.

В этом сезоне футболист провел за «Атлетико» 18 матчей, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

Альваро Мората
Диего Симеоне
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