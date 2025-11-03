Флик после победы над «Эльче»: «Мы должны прибавлять»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Эльче» (3:1) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Я видел, что многое у нас получалось хорошо, но я также видел и то, что у нас получалось не очень хорошо. Это был тяжелый матч, но мы заработали три очка. Мы должны прибавлять. Мы стали увереннее после этой победы, это еще один шаг, но мы должны продолжать. Я счастлив, и мы должны позитивно относиться к предстоящим играм», — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

«Барселона» после этой игры занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании (25 очков после 11 матчей).