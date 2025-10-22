Дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Флика не отменили. Он пропустит матч против «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не избежал дисквалификации. Немецкий специалист не сможет присутствовать на матче 10-го тура Ла лиги против «Реала», который пройдет 26 октября, сообщает онлайн-издание AS.

По информации источника, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию клуба, поданную после удаления Флика в матче 9-го тура Ла лиги с «Жироной» (2:1).

«Реал» лидирует в Ла лиге с 24 очками. «Барселона» идет второй с 22 очками.