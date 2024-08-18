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Сегодня, 03:24

Флик: «Барселоне» есть что улучшать, но очень важно начать с победы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу над «Валенсией» (2:1) в 1-м туре чемпионата Испании.

«Очень важно начать с победы. Мы были лучше во втором тайме. В первом тайме мы допустили больше ошибок. Гол на исходе тайма был очень важен. Левандовски — большой профессионал. Мы защищаемся и атакуем как одна команда. Он проделал много работы в обороне и забил два гола. Нам есть что улучшать, но очень важно начать с победы», — приводит слова Флика Marca.

В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с клубом «Атлетик».

 
Игрок &laquo;Валенсии&raquo; Кристиан Москера в&nbsp;борьбе с&nbsp;футболистом &laquo;Барселоны&raquo; Рафиньей. «Барселона» и «Ливерпуль» выиграли с новыми тренерами, Оздоев и Чалов отличились за ПАОК, во Франции — жуткая травма

 

Источник: Marca
ФК Барселона
ФК Валенсия
Ханс Флик
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