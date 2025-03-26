Флик — о календаре: «УЕФА и ФИФА должны подумать о том, что футболистам нужен отдых»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик заявил о недостаточном отдыхе у игроков команды из-за плотного игрового графика.

«У нас сложилась ситуация, когда все игроки выступали за национальные сборные. Это плохо. А теперь нам нужно выйти на поле против «Осасуны». Мы также можем поговорить о «Леганесе». Когда мы играем на выезде в 21:00, возвращаемся поздно, и это далеко не оптимально. Но мы не будем искать оправданий. Команда готова, нам нужно выжать максимум из наших игроков. Мы будем бороться», — приводит AS слова Флика.

Тренер считает, что УЕФА и ФИФА следует пересмотреть международный календарь.

«Может быть, УЕФА или ФИФА должны задуматься о том, что футболисту нужен как минимум двухдневный отдых. Возможно, им стоит пересмотреть этот вопрос», — добавил он.

«Барселона» набрала 60 очков в 27 играх и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч в ла лиге сине-гранатовые проведут против «Осасуны» 27 марта. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.