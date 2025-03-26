Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

26 марта, 16:35

Флик — о календаре: «УЕФА и ФИФА должны подумать о том, что футболистам нужен отдых»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик заявил о недостаточном отдыхе у игроков команды из-за плотного игрового графика.

«У нас сложилась ситуация, когда все игроки выступали за национальные сборные. Это плохо. А теперь нам нужно выйти на поле против «Осасуны». Мы также можем поговорить о «Леганесе». Когда мы играем на выезде в 21:00, возвращаемся поздно, и это далеко не оптимально. Но мы не будем искать оправданий. Команда готова, нам нужно выжать максимум из наших игроков. Мы будем бороться», — приводит AS слова Флика.

Тренер считает, что УЕФА и ФИФА следует пересмотреть международный календарь.

«Может быть, УЕФА или ФИФА должны задуматься о том, что футболисту нужен как минимум двухдневный отдых. Возможно, им стоит пересмотреть этот вопрос», — добавил он.

«Барселона» набрала 60 очков в 27 играх и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч в ла лиге сине-гранатовые проведут против «Осасуны» 27 марта. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
УЕФА
ФИФА
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В ЮАР футболист умер во время матча
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя