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Сегодня, 00:53

Флик — о разгромной победе «Барселоны» в класико: «Наши болельщики этого заслуживают»

Алина Савинова
Ханси Флик.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик оценил значимость победы команды над «Реалом» в матче 11-го тура ла лиги (4:0).

«Что я чувствую сейчас? Дело не во мне... дело в команде, болельщиках и клубе. Мы все счастливы, но в первую очередь мы думаем о болельщиках, потому что они этого заслуживают», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке.

«Сливочные» прервали беспроигрышную серию из 42 матчей в ла лиге и не смогли сравняться с рекордом «Барселоны» по этому показателю.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

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