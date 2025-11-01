Видео
1 ноября, 16:49

Флик — о критике в адрес Ямаля: «Я всегда буду его защищать»

Алина Савинова

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал о состоянии вингера команды Ламина Ямаля, который подвергся критике после матча с «Реалом» (1:2) в 10-м туре чемпионата Испании.

«С Ламином все в порядке, хотя иногда он все еще чувствует небольшой дискомфорт. Ямаль хорошо прогрессирует, это важно. Я разговаривал с ним. Всегда буду его защищать и помогать ему. Он молодой и фантастический парень, и мы продолжим идти по тому же пути», — цитирует Флика журналист Фабрицио Романо.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. В этом сезоне 18-летний футболист провел восемь матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
