Хави извинился за слова поддержки в адрес Дани Алвеса

Главный тренер «Барселоны» Хави извинился за заявления, в которых он поддержал своего бывшего товарища по команде Дани Алвеса.

Во время пресс-конференции Хави сказал, что он был «шокирован» и «удивлен» обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми против Дани Алвеса.

«Это очень деликатная тема, и я забыл упомянуть потерпевшую сторону. Мы должны осудить все подобные действия, независимо от того, совершил ли их Дани или кто-то другой. Я приношу свои извинения жертве, жертвам гендерного насилия и такого рода агрессии», — приводит слова Хави El Pais.

39-летний Дани Алвес был приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог.