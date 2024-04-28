Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:47

Хави: «Барселона» сосредоточена на том, чтобы занять второе место в ла лиге»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об основной цели команды на оставшуюся часть сезона.

«Мы сосредоточены на том, чтобы занять второе место. Как минимум мы хотим попасть в Лигу чемпионов», — приводит Marca слова Хави.

Также он поделился ожиданиями от матча против «Валенсии» в 33-м туре ла лиги.

«Валенсия» — соперник, у которого много достоинств. Это динамичная, агрессивная команда. Но мы играем дома и надеемся заработать три очка», — добавил тренер.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая идущей на второй позиции «Жироне» 1 очко.

Матч между сине-гранатовыми и «Валенсией» пройдет 29 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

 

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/04/28/662e1a7422601da8238b457c.html
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
Читайте также
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Marca: ФИФА и УЕФА рассмотрят санкции против испанской Федерации в мае

«Мальорка» сыграла вничью с «Кадисом» в матче ла лиги