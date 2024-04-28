Хави: «Барселона» сосредоточена на том, чтобы занять второе место в ла лиге»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об основной цели команды на оставшуюся часть сезона.

«Мы сосредоточены на том, чтобы занять второе место. Как минимум мы хотим попасть в Лигу чемпионов», — приводит Marca слова Хави.

Также он поделился ожиданиями от матча против «Валенсии» в 33-м туре ла лиги.

«Валенсия» — соперник, у которого много достоинств. Это динамичная, агрессивная команда. Но мы играем дома и надеемся заработать три очка», — добавил тренер.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая идущей на второй позиции «Жироне» 1 очко.

Матч между сине-гранатовыми и «Валенсией» пройдет 29 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.