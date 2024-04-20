Хави — о класико с «Реалом»: «Думаю о том, чтобы провести отличный матч и победить»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча против «Реала» в 32-м туре испанской ла лиги.

«Для нас это самый важный матч в сезоне. Мы должны победить, чтобы оказать давление на лидера. Если мы победим, отставание сократится до 5 очков, это тот сценарий, который нам нужен. Я думаю о позитивном сценарии, о том, чтобы провести отличный матч и победить», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» на выезде сыграет с «Реалом» в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Перед очной встречей «Реал» с 78 очками лидирует в ла лиге, опережая «Барселону», занимающую второе место в турнирной таблице, на 8 очков.