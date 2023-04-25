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Сегодня, 17:44

Хави перед матчем с «Райо Вальекано»: «Меня называют садовником, но надеюсь газон соответствует требованиям»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о предстоящем матче с «Райо Вальекано» в 31-м туре чемпионата Испании.

«Это будет очень интенсивная игра. Это самый сильный соперник в этой категории. Они агрессивны, а дистанции короче, потому что поле меньше. Это будет сложно. На этом поле сложно играть.

Я надеюсь, что газон соответствует нормативным требованиям, и игра в десять вечера пойдет нам на пользу. Меня смешит, когда меня называют садовником, я не прекращу", — цитирует тренера Marca.

После матча 29-го тура с «Хетафе» (0:0) Хави назвал плохой газон причиной потери очков.

«Райо Вальекано» примет «Барселону» 26 апреля. Начало матча в 23.00 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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