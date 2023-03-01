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Сегодня, 18:45

Хави назвал «Реал» фаворитом предстоящего матча в Кубке Испании

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Главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» рассказал о настрое команды на предстоящую игру.

«Реал» выиграл все последние титулы, а мы пока лишь в процессе становления, — приводит Football Espana слова 43-летнего испанского тренера. — В прошлом матче мы обыграли мадридцев, показав выдающийся футбол, но в то же время это команда, которая недавно разгромила «Ливерпуль» на его поле. Я должен быть честен — я вижу «Реал» явным фаворитом предстоящего матча. Давайте не забывать, что мы говорим о действующем чемпионе Испании и победителе Лиги чемпионов. В то же время, мы можем доставить нашему сопернику неприятностей и уже демонстрировали это».

Главный тренер «Барселоны» также ответил на вопрос, не испытывает ли команда страх с учетом последних неудачных результатов.

«Страх — это негативные эмоции, а мы должны мыслить позитивно. До последнего времени мы показывали неплохие результаты. Мы находимся в идеальной ситуации для того, чтобы завоевывать титулы, включая преимущество в семь очков в турнирной таблице ла лиги. Да, все может пойти не так, как нужно, но мы работаем над тем, чтобы этого не допустить», — отметил Хави.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится в четверг, 2 марта, начало в 23:00 (мск).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
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