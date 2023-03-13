Хави: «У меня никогда не было ощущения, что «Барселона» побеждает благодаря судьям»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал отмену гола «Атлетика» в матче с каталонцами (1:0) в 25-м туре чемпионата Испании.

«Муниаин сыграл рукой абсолютно очевидно. Мы доверяем судьям, и у меня никогда не было ощущения, что мы побеждаем благодаря судьям.

Изначально игру рукой я не заметил, подумав, что был офсайд, но его не было. Позже я посмотрел повтор и убедился — игра рукой была», — цитирует Хави Marca.

Ранее главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде раскритиковал арбитра за отмену гола.

«Барселона» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Реал» на 9 очков. «Атлетик» с 33 очками — на девятой строчке.