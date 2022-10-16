Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:52

Хави — о поражении «Реалу»: «Мы находимся в отрицательной динамике. Ничего не получается»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру команды в матче с «Реалом» (1:3) в 13-м туре ла лиги.

«Мы находимся в отрицательной динамике, в которой ничего не получается. Стараемся, верим, но ничего не получается пока. Мы старались до самого конца. Это всего лишь три очка, но это была хорошая возможность остаться на вершине.

Пока у нас все хорошо в обороне, но нам нужно улучшить наши сильные стороны. Мы говорили о том, чтобы остановить переходы, и в первом тайме они забили нам. Мы — строящаяся команда, но мы должны совершенствоваться", — приводит слова Хави AS.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.

Источник: https://as.com/futbol/real-madrid-barcelona-en-directo-ultima-hora-del-clasico-de-liga-hoy-en-vivo-n/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
1
2
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России
Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Модрич — о победе над «Барсой»: «Понимали, что наступит момент, когда придется потерпеть»