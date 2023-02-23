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Испания

Сегодня, 07:56

Хави: «Никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи»

Хави отреагировал на слова Карл-Хайнца Румменигге
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слова экс-гендиректора «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге о судействе.

Ранее функционер заявил, что у него всегда было странное ощущение насчет судейства, когда «Бавария» выступала в Испании.

«Я с уважением отношусь к любому мнению, в том числе высказанному Румменигге, но я никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи. Ни в Испании, ни в Европе. Это уж точно», — сказал Хави на пресс-конференции.

«Барса» является лидером чемпионата Испании на данный момент.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Бавария
ФК Барселона
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