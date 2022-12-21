Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:26

Хави: «Жаль, что «Барселона» вылетела из ЛЧ. Наш состав позволяет бороться за титулы»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Жаль, что мы вылетели из ЛЧ, но надо верить и продолжать бороться. Наш состав позволяет сражаться за титулы, такова цель сезона. Считаю, мы на это способны, я настроен оптимистично. Мы приложили серьезные усилия.

Думаю, нам стоит быть самокритичными. С футбольной точки зрения Лига чемпионов повлияла на нас, была возможность убить игру, а мы не смогли. Следует критически оценить себя на футбольном уровне — групповую стадию мы должны были преодолевать. Я бы сказал, что в ЛЧ нам не хватило зрелости. Следовало быть эффективнее в нужный момент» — приводит слова Хави Sport.es.

«Барселона» заняла третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией». Команда сыграет в стыковых матчах Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: Sport.es
Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
3
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года
Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Барселоне» считают, что Месси очень счастлив в «ПСЖ» и вернуть его будет сложно