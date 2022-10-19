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Сегодня, 15:29

Хави: «Бускетс остается жизненно важным футболистом для «Барселоны»

Мария Гусева

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре полузащитника клуба Серхио Бускетса.

«Он все еще важен для нас. Будут матчи, в которых он будет играть меньше или вообще не будет играть, но он остается жизненно важным футболистом для команды. У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке, все вовлечены в процесс», — цитирует Mundo Deportivo Хави.

В текущем сезоне 34-летний испанец провел за «Барселону» 7 матчей в ла лиге и пока не отметился результативными действиями.

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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