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Испания

Сегодня, 15:25

Главный тренер «Барселоны» Хави попросит у Лапорты повышение зарплаты

Виктория Кравченко
Хави.
Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес встретится с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой на следующей неделе и обсудит свое повышение зарплаты, сообщает журналист Луис Рохо.

По данным источника, Хави считает, что заслуживает этого, так как ранее досрочно выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании.

На данный момент специалист получает 4 миллиона евро. Руководство не против повысить Хави зарплату.

Соглашение с 41-летним экс-полузащитником «Барселоны» и сборной Испании рассчитано до 2024 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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