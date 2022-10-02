Хави предложил проводить все матчи сборных в одну паузу

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Главный тренер «Барселоны» Хави предложил проводить все матчи сборных в одну международную паузу.
Напомним, что игроки каталонского клуба Рональд Араухо, Жюль Кунде, Френки де Йонг и Мемфис Депай не сыграли в матче 7-го тура ла лиги с «Мальоркой» (0:1) из-за травм, полученных в расположении национальных команды.
Перед встречей тренер ответил на вопрос о том, как предотвратить повреждения игроков в национальных сборных?
«Это сложно, — приводит слова Хави ESPN. — У ФИФА есть план по проведению чемпионата мира каждые два года и это вызывает споры. Но и есть вариант календаря, в котором национальные команды собираются и играют полтора месяца. После этого клубы получают игроков до конца сезона. Получился бы один блок с матчами сборных. Я думаю, что это было бы хорошим решением, но это не зависит от меня».
После семи туров ла лиги «Барселона» набрала 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
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