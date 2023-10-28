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Испания

Сегодня, 20:24

Хави: «Барселона» заслуживала большего, победа «Реала» несправедлива»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Я думаю, что мы доминировали на протяжении 60 минут. Нам не хватило эффективности. Роль Гави в обороне заключалась в том, чтобы отбирать мячи. У нас не было особых проблем. Я считаю, что команда провела хорошую игру. Но когда казалось, что все решено, случился тот злополучный гол. Очень жаль, потому что все, что мы задумывали, получилось. Мы заслуживали большего. Победа Мадрида несправедлива. Беллингем — отличный игрок. Он сделал разницу», — приводит слова хави Marca.

«Барселона» проиграла впервые в этом сезоне ла лиги и занимает третье место в турнирной таблице (24 очка).

 
Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). Шок для «Барселоны». Каталонцы выдали час образцовой игры, а потом их похоронил Беллингем

 

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
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