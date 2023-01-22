Хави: «Играли не лучшим образом, слишком медленно»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Хетафе» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Мы играли не лучшим образом, слишком медленно. Защищались хорошо, но в целом играли не очень здорово. Это далеко не лучший наш матч. Победа важная, но надо прибавлять.

Мы чувствовали усталость, влияние Суперкубка Испании на наше психологическое состояние.

Фати усердно работал, у него были моменты, но в целом мы были более неповоротливыми, чем обычно.

У Кристенсена возникли неприятные ощущения, но ничего серьезного. Он, думаю, будет готов к следующему матчу», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона», продлившая серию без поражений в ла лиге до восьми матчей, с 44 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице.