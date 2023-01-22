Хави: «Играли не лучшим образом, слишком медленно»

22 января, 23:14
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Хетафе» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
«Мы играли не лучшим образом, слишком медленно. Защищались хорошо, но в целом играли не очень здорово. Это далеко не лучший наш матч. Победа важная, но надо прибавлять.
Мы чувствовали усталость, влияние Суперкубка Испании на наше психологическое состояние.
Фати усердно работал, у него были моменты, но в целом мы были более неповоротливыми, чем обычно.
У Кристенсена возникли неприятные ощущения, но ничего серьезного. Он, думаю, будет готов к следующему матчу», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона», продлившая серию без поражений в ла лиге до восьми матчей, с 44 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице.
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