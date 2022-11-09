Хави прокомментировал состояние защитника «Барселоны» Кристенсена

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал состояние защитника каталонского клуба Андреаса Кристенсена после матча 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1).

26-летний латераль был заменен из-за повреждения во втором тайме.

«Андреас Кристенсен не травмирован. У него просто мышечная усталость, игрок недавно оправился от травмы», — сообщил испанский специалист на пресс-конференции.

В текущем сезоне датчанин принял участие в 8 матчах за каталонцев и не отметился результативными действиями.