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Испания

Сегодня, 11:56

Хави прокомментировал состояние защитника «Барселоны» Кристенсена

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал состояние защитника каталонского клуба Андреаса Кристенсена после матча 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1).

26-летний латераль был заменен из-за повреждения во втором тайме.

«Андреас Кристенсен не травмирован. У него просто мышечная усталость, игрок недавно оправился от травмы», — сообщил испанский специалист на пресс-конференции.

В текущем сезоне датчанин принял участие в 8 матчах за каталонцев и не отметился результативными действиями.

Андреас Кристенсен
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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