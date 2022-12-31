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Испания

Сегодня, 19:29

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал работу главного арбитра матча с «Эспаньолом» Матеу Лаоса

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави после завершения матча 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:1) раскритиковал работу главного арбитра встречи Матеу Лаоса.

«Матеу — арбитр, который умеет контролировать игру, но сегодня он этого не сделал. Он раздавал бессмысленные карточки, чем только повысил накал борьбы. В этот раз все вышло из-под контроля.

Однако я настаиваю на том, что ничья — это наша вина. Первые полчаса мы играли хорошо, имели явное преимущество. А потом снизили темп, позволили сопернику почувствовать себя вольготнее.

Можно говорить о судье, но когда ты играешь такие хорошие полчаса и не забиваешь второй гол, то за это приходится платить. «Эспаньол» заработал эту ничью», — приводит слова тренера Marca.

Лаос показал 15 желтых карточек и удалил двух игроков (Жорди Альбу и Винисиуса Соузу) за два предупреждения.

«Барселона» набрала 38 очков и догнала «Реал» в турнирной таблице.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Эспаньол
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